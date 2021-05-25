Скільки коштів за вакцини сплатило МОЗ у травні

У травні Міністерство охорони здоров’я на 3,8 млрд гривень закупило валюти для оплати вакцини проти COVID-19, повідомляє Слово и дело.

Загалом станом на кінець травня з державного бюджету на закупівлю вакцин витрачено 7,7 млрд грн.

Як відомо, на територію України протягом року буде поставлено понад 42 мільйони доз вакцин. З них, 8 мільйонів доз передадуть Україні в рамках міжнародної програми COVAX та приблизно 34 мільйони доз згідно контрактів з виробниками.

Укладені домовленості передбачають препарати від Sinovac (1,9 мільйони доз), AstraZeneca (2 мільйони доз), Novavax (10 мільйонів доз) та Pfizer/Biontech (20 мільйонів доз).