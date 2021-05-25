У будинок сенатора США доставили пакет з невідомим порошком і погрозою

У будинок американського сенатора-республіканця Ренда Пола доставили пакет з білим порошком і погрозою на його адресу. ФБР і поліція Капітолію почали розслідування, посилаючись на американські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

До "посилки" додавалося зображення забинтованого Пола з підставленим до його голови пістолетом. Нижче було написано: "Я закінчу почате твоїм сусідом..."

Автор послання нагадував про напад, якому сенатор піддався у 2017 році з боку свого сусіда по будинку в місті Боулінг-Грін Рене Бушера. Словесна перепалка між ними переросла в фізичну сутичку, в результаті якої Пол отримав травми – у нього були зламані п'ять ребер.

Сенатор зазначив, що зовсім не схильний розглядати погрозу, що надійшла йому, як чийсь дурний жарт.