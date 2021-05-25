У Росії спіймали терориста ІДІЛ, який готував теракт на 9 травня

У російському місті Норильськ напередодні 9 травня запобігли теракту. За даними Федеральної служби безпеки РФ, зловмисник готував вибух у парадній колоні військових, посилаючись на﻿ Центр громадських зв'язків ФСБ, повідомляє Ділова столиця.

"Федеральна служба безпеки попередила терористичний акт на території Красноярського краю. В результаті оперативно-розшукових заходів на території Ставропольського краю 22 квітня затриманий громадянин Росії, прихильник ідеології забороненої в РФ міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який планував організувати вчинення 9 травня цього року теракту в Норильську шляхом підриву саморобного вибухового пристрою в місцях масового скупчення людей", — повідомляють у відомстві.

За даними ФСБ, в обладнаній затриманим у підвалі схованці знайшли вибухові речовини та разючі елементи, а в використовуваних засобах зв'язку — інструкції з виготовлення вибухового пристрою і листування. Останнє "свідчило про спроби терориста схилити низку осіб до вчинення вибуху в парадній колоні військовослужбовців під час святкування Дня Перемоги" .

За даним фактом порушено кримінальну справу про схиляння до скоєння теракту і пособництво у скоєнні теракту. Наразі правоохоронці встановлюють деталі події.