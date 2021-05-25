Вчені ВООЗ повернуться в Ухань
Дослідники ВООЗ повернуться в Китай, щоб продовжити з'ясовувати можливі причини появи та подальшого поширення COVID-19. Про це інформують міжнародні ЗМІ.
У недавньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я були виявлені упущені з виду факти того, що Китай приховував інформацію про дослідження зразків біоматеріалу людей і тварин, навмисне знищував зразки, маніпулював даними щодо епідемії грипу, виявленого в Ухані в той самий час, що й COVID-19.
Представник ВООЗ не назвав конкретну дату, коли вчені повернуться до Китаю, проте підкреслив, що найближчим часом це будуть
"невеликі групи, зібрані для конкретного дослідження". Група більшого розміру, схожа на ту, що працювала в Ухані в січні, також може бути сформована в майбутньому.