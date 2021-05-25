Вчені ВООЗ повернуться в Ухань

Дослідники ВООЗ повернуться в Китай, щоб продовжити з'ясовувати можливі причини появи та подальшого поширення COVID-19. Про це інформують міжнародні ЗМІ.

У недавньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я були виявлені упущені з виду факти того, що Китай приховував інформацію про дослідження зразків біоматеріалу людей і тварин, навмисне знищував зразки, маніпулював даними щодо епідемії грипу, виявленого в Ухані в той самий час, що й COVID-19.