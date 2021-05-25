У РНБО звинуватили Лукашенка в державному тероризмі

Рішення української влади зупинити авіасполучення з Білоруссю продиктоване національними інтересами в ситуації, коли режим Лукашенка займається державним тероризмом, повідомляє Украинская правда.

"Затримання 23 травня ц.р. білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами.

Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов

На думку Данілова, авантюристичне рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко, і яку можна назвати проявом державного тероризму. Особливо в контексті задіяного бойового винищувача МіГ-29 для супроводження посадки рейсу Ryanair. Це рішення могло призвести до авіаційної катастрофи.

Секретар РНБО наголосив, що Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

"У ситуації війни, в якій знаходиться наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, саме тому президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь.