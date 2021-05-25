У Росії п'ятеро дітей пішли в дитбудинок від власної тітки

У Росії 5 неповнолітніх дітей самі пішли від опікунів в дитбудинок, щоб не ділитися пенсією і не мити посуд.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними ЗМІ, в сім'ї Ахмедханових 10 дітей - дев'ять дівчаток і один хлопчик, мати дітей померла від раку, а батько потрапив в СІЗО (він бив дружину і дітей).

Відзначимо, що дві старші дівчинки вже живуть своїм життям, а вісьмох дітей взяла під опіку їх тітка Катерина, яка сама виховує 5 дітей.

Навесні дві середні дівчинки почали отримувати пенсію по втраті годувальника, але їм довелося віддавати свої гроші на годування всієї сім'ї. Після цього діти вирішили піти в дитбудинок.

Тітка дівчаток намагалася помиритися з племінниками, але поки безуспішно, так як двері дитбудинку для неї закриті через карантин. Катерина не розуміє вчинок дітей, за її словами, діти були ситі, займалися спортом і мали власні смартфони.

У той же час, жінка припускає, що вони могли вчинити так, щоб 17-річна сестра змогла стати їхнім опікуном.