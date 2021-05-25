Facebook почала виділяти росСМI спеціальною позначкою

Соціальна мережа Facebook почала помічати сторінки російських ЗМІ приметкой, що вони знаходяться під контролем держави Росія, повідомляє Телеграф.

Так, під деякими сторінками російських ЗМІ тепер з'являються підписи такого змісту:

"Це видання контролюється державою Росія"

Компанія Facebook зазначила це видання, так як вважає, що зміст його публікацій може перебувати під частковим або повним контролем влади ".

Так, за станом на 11:00 вівторка, 25 травня, приписку під кожним постом отримали, зокрема, сторінки таких російських ЗМІ: "РИА Новости", "Russia Tuday" (RT), "Ruptly" і "Sputnik".

Разом з тим, зважаючи на все, робота в цьому напрямку ще триває, оскільки сторінки російського державного агентства ТАСС і медіагрупи "Зірка", яку курує Міністерство оборони Російської Федерації, ще не позначені як підконтрольні державі Росія.