У Реброва виник конфлікт з керівництвом "Ференцвароша"
Український тренер Сергій Ребров може покинути "Ференцварош" через розбіжності з керівництвом клубу, повідомляє УНИАН.
Так, у програмі "Циганик LIVE" журналіст Ігор Циганик, повідомив, що у Реброва виник конфлікт з одним з керівників клубу, але тренер може залишитися в команді:
"Наскільки я розумію, у Реброва конфлікт не з президентом "Ференцвароша", а з менеджером рівнем нижче, ніж президент. Кожен тренер хоче розвиватися і у фінансовому плані, і у футбольному. 10 або 12 червня команда повинна вийти з відпустки. Зараз Ребров розраховує на те, що він почне підготовку до сезону з "Ференцварошем".
"Певний конфлікт є", - підкреслив він.
Водночас, за інформацією "ТаТоТаке", у Реброва конфлікт з президентом клубу.
"У Реброва дійсно конфлікт з керівництвом "Ференцвароша" і навіть не зі спортивним директором, а з президентом клубу Габором Кубатовим. Президенту хочеться, щоб він був першою особою клубу, а перша особа клубу зараз головний тренер", - повідомив ведучий шоу Михайло Співаковський.
При цьому джерела повідомляють, що у Реброва була пропозиція від грецького АЕКа, а також, за словами Ігоря Циганика, тренер веде переговори з турецьким "Фенербахче".
Співаковський зазначив, що у Реброва був укладений попередній контракт зі збірною України, але на цей час невідомо, чи покине свій пост Андрій Шевченко після Євро-2020.
Сергій Ребров: досягнення в "Ференцвароші"
- Ребров очолив угорський клуб в 2018 році і виграв з "Ференцварошем" три національні чемпіонати з трьох.
- У сезоні 2020-2021 український фахівець вперше за 25 років вивів "Ференцварош" в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття.
- Крім того, Ребров визнаний найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.