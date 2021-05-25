У Реброва виник конфлікт з керівництвом "Ференцвароша"

Український тренер Сергій Ребров може покинути "Ференцварош" через розбіжності з керівництвом клубу, повідомляє УНИАН.

Так, у програмі "Циганик LIVE"﻿ журналіст Ігор Циганик, повідомив, що у Реброва виник конфлікт з одним з керівників клубу, але тренер може залишитися в команді:

"Наскільки я розумію, у Реброва конфлікт не з президентом "Ференцвароша", а з менеджером рівнем нижче, ніж президент. Кожен тренер хоче розвиватися і у фінансовому плані, і у футбольному. 10 або 12 червня команда повинна вийти з відпустки. Зараз Ребров розраховує на те, що він почне підготовку до сезону з "Ференцварошем".

"Певний конфлікт є" , - підкреслив він.

Водночас, за інформацією "ТаТоТаке"﻿, у Реброва конфлікт з президентом клубу.

"У Реброва дійсно конфлікт з керівництвом "Ференцвароша" і навіть не зі спортивним директором, а з президентом клубу Габором Кубатовим. Президенту хочеться, щоб він був першою особою клубу, а перша особа клубу зараз головний тренер" , - повідомив ведучий шоу Михайло Співаковський.

При цьому джерела повідомляють, що у Реброва була пропозиція від грецького АЕКа, а також, за словами Ігоря Циганика, тренер веде переговори з турецьким "Фенербахче".

Співаковський зазначив, що у Реброва був укладений попередній контракт зі збірною України, але на цей час невідомо, чи покине свій пост Андрій Шевченко після Євро-2020.

Сергій Ребров: досягнення в "Ференцвароші"