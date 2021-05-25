Землю очікує найбільше виверження вулкана

Вчені Університету Майамі визначили, що під щитовим вулканом Мауна-Лоа на Гаваях відбувається накопичення магми, що може викликати землетрус і катастрофічне виверження, повідомляє Лента.Ру.

Свої висновки дослідники представили в статті, опублікованій в журналі Nature. Коротко про побоювання вулканологів розповідається в прес-релізі на Phys.org.

Фахівці проаналізували рух поверхні, виміряний супутниковими геодезичними радарами та GPS-станціями. Протягом 2014-2020 років близько 0,11 кубічного кілометра магми проникло в дайкообразное тіло, розташоване на південь від кальдери на глибині 2,5-3 кілометри. Дайкообразнимі тілами називають великі освіти, що виникли при застиганні магми в тріщинах земної кори. У 2015 році скупчення магми початок розширюватися на південь, де тиск порід менше, проте в 2017 році центр деформації повернувся в попереднє положення. За словами вчених, таких змін магматичного тіла під Мауна-Лоа раніше не спостерігалося.

Дослідники також зафіксували зсув поверхні під східним флангом вулкана уздовж горизонтального розлому, а під західним флангом ніякого руху виявлено не було. Це вказує на ймовірність землетрусу з епіцентром під західним флангом і подальшого виверження вулкана, якщо приплив магми не припиниться. Вчені передбачають, що в цьому випадку землетрус створить додатковий тиск, що сприяє руйнуванню порід над магмою.

Мауна-Лоа є найбільшим вулканом на Землі. Під час його вивержень виливаються дуже швидкі потоки лави, які дають дуже мало часу для евакуації людей. Виверження 1950 року, коли лава досягла узбережжя всього за три години, передувало землетрус магнітудою 6,3 за три дні до цього, а виверження 1984 року - землетрус магнітудою 6,6 за п'ять місяців до цього.