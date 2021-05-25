У Перу перед виборами повстанці влаштували жорстоку розправу
Бойовики Leftist Shining Path вбили щонайменше 14 осіб, в тому числі двох дітей, у віддаленому районі Перу, відомому виробництвом коки, і спалили деякі тіла до невпізнання.
Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.
Військові вже назвали вбивства
"актом геноциду" і заявили, що "Сяючий шлях" раніше називав такі напади формою
"соціальної чистки". На місці злочину були знайдені листівки, що закликають перуанців утриматися від голосування на президентських виборах 6 червня.
Інцидент стався в регіоні де, за даними влади, 75% кокаїну проводиться в південноамериканські країни.
Нагадаємо, менш ніж через два тижні в Перу пройдуть вибори, в яких соціаліст Педро Кастільо буде протистояти консерватору Кейко Фухіморі.
Організація Об'єднаних Націй засудила вбивство людей.
"У рамках триваючого виборчого процесу ми закликаємо всіх учасників діяти відповідально, уникаючи мови ненависті, яка збільшує напруженість", - йдеться в заяві офісу ООН в Лімі.