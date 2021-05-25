У Перу перед виборами повстанці влаштували жорстоку розправу

Бойовики Leftist Shining Path вбили щонайменше 14 осіб, в тому числі двох дітей, у віддаленому районі Перу, відомому виробництвом коки, і спалили деякі тіла до невпізнання.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Військові вже назвали вбивства "актом геноциду" і заявили, що "Сяючий шлях" раніше називав такі напади формою "соціальної чистки" . На місці злочину були знайдені листівки, що закликають перуанців утриматися від голосування на президентських виборах 6 червня.

Інцидент стався в регіоні де, за даними влади, 75% кокаїну проводиться в південноамериканські країни.

Нагадаємо, менш ніж через два тижні в Перу пройдуть вибори, в яких соціаліст Педро Кастільо буде протистояти консерватору Кейко Фухіморі.

Організація Об'єднаних Націй засудила вбивство людей.