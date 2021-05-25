Протягом 3-5 років земля подорожчає як мінімум удвічі, – Шмигаль

Відкриття ринку землі сприятиме зростанню ціни на землю щонайменше у два рази протягом перших 3-5 років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля, повідомляє Укрiнформ.

"Коли мова йде про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю щонайменше у два рази протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів", – сказав Шмигаль.

Він навів дані Міністерства економіки, відповідно до яких в останні роки громадам у власність передано понад 4 мільйонів гектарів землі оцінною вартістю близько 20 млрд доларів.

Глава уряду підкреслив, що "від реформи виграють землевласники – близько 7 мільйонів українців, які мають земельні ділянки".

Він також висловив переконання, що від відкриття ринку землі виграє і бізнес.

31 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". 28 квітня його підписав президент Володимир Зеленський.

Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.