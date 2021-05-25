Німці опублікували новий рейтинг надійності авто

Німецький автомобільний клуб ADAC опублікував новий рейтинг надійності авто. Традиційно в нього увійшли машини, яким доводилося частіше і найрідше надавати технічну допомогу в дорозі, повідомляє АвтоПортал.

Рейтинг ADAC заснований на звітах «дорожніх рятувальників» Німецького автомобільного клубу. Після кожного втручання в той чи інший автомобіль співробітники клубу записували подробиці про поломки в базу даних - всього таких записів за 2020 рік було зроблено 3,4 мільйона. Після цього кількість несправностей кожної моделі аналітики порівняли з кількістю автомобілів відповідної марки і моделі, які зареєстровані в Німеччині. Потім був виведений коефіцієнт, основним показником якого є кількість поломок на 100 000 автомобілів. Чим нижче коефіцієнт, тим краще.

Найнадійніші і самі ненадійні автомобілі - ADAC 2021

А-сегмент

Toyota Aygo - коефіцієнт втручання 4.4. Найчастіша причина втручання: зчеплення.

Hyundai i10 - коефіцієнт втручання 6.2. Найчастіша причина втручання: акумулятор.

Renault Twingo - коефіцієнт втручання 16.8. Найчастіша причина втручання: гальма, іммобілайзер.

Seat Mii - коефіцієнт втручання 21,6. Найчастіша причина втручання: гальма.

Fiat 500 - коефіцієнт втручання 23.9. Найчастіша причина втручання: система охолодження, котушка запалювання.

Fiat Panda - коефіцієнт втручання 28,5. Найчастіша причина втручання: акумулятор.

В-сегмент

Fiat Punto - коефіцієнт втручання 8.8. Найчастіша причина втручання: електропроводка, вихлопна система, зчеплення.

Audi A1 - коефіцієнт втручання 9.1. Найчастіша причина втручання: запалювання, паливні форсунки.

Mini - коефіцієнт втручання 9.7. Найчастіша причина втручання: зчеплення.

Renault Clio - коефіцієнт втручання 23,5. Найчастіша причина втручання: акумулятор, стартер, електронний іммобілайзер.

Peugeot 208 - коефіцієнт втручання 26,5. Найчастіша причина втручання: котушка запалювання, акумулятор.

Peugeot 207 - коефіцієнт втручання 29,2. Найбільш часта причина втручання: гідропідсилювач керма, електропривод складного даху, ремінь ГРМ.

Компактні авто

BMW X1 - коефіцієнт втручання 7,2.

Audi Q3 - коефіцієнт втручання 10,8.

Hyundai i30 - коефіцієнт втручання 11.2. Найчастіша причина втручання: акумулятор (як і у двох вищевказаних моделей).

BMW 1-Series - коефіцієнт втручання 31,4. Найчастіша причина втручання: котушка, приводний ланцюг.

Peugeot 308 - коефіцієнт втручання 34,9. Найчастіша причина втручання: форсунки, котушка запалювання, акумулятор.

Kia Sportage - коефіцієнт втручання 44,9. Найчастіша причина втручання: стартер, приводний ланцюг, акумулятор, зчеплення, свічки запалювання, датчик положення коленвала.

Автомобілі середнього класу

BMW X3 - коефіцієнт втручання 5,3. Найчастіша причина втручання: стартер, турбокомпресор.

Audi A4 - коефіцієнт втручання 8.4.

Audi A5 - коефіцієнт втручання 9,8. Найчастіша причина втручання: приводний ланцюг, вихлоп (як і у А4).

Ford Mondeo - коефіцієнт втручання 23. Найбільш часта причина втручання: акумулятор, бензонасос.

Opel Insignia - коефіцієнт втручання 28.1. Найчастіша причина втручання: акумулятор, кондиціонер.

Volkswagen Sharan - коефіцієнт втручання 32,8. Найчастіша причина втручання: акумулятор, система рекуперації вихлопних газів.

Рейтинг ADAC в деякій мірі може викликати здивування. Якщо, наприклад, хтось шукає машину дев'ятирічної давності виключно для коротких поїздок (дім-робота-дім), то той же FIAT 500 (який виявився в аутсайдерах) насправді може стати хорошим варіантом покупки серед машин А-сегмента. З іншого боку, автомобілі, що потрапили в Топ-кращих, в будь-якому випадку з роками починають приносити неприємні сюрпризи. Нарешті, в ADAC враховували тільки ті поломки, які не приводили до знерухомлення автомобіля. Таким чином, даний рейтинг - це лише невелика частина реальної кількості та характеру поломок машин.