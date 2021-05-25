Заборона польотів у Білорусь позбавить аеропорт "Київ" 10% доходів

Заборона на польоти з України в Білорусь призведе до зниження пасажиропотоку і, відповідно, доходів аеропорту "Київ" ім. Сікорского (Жуляни) на 10%. Про це повідомив глава його ради директорів Денис Костржевський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Але, як казав дон Корлеоне, коли мова йде про честь сім'ї, гроші тут недоречні" , - сказав він журналістам у вівторок, зазначивши, що аеропорт підтримує рішення уряду на захист демократичних цінностей.

Водночас, Костржевський відзначив, що при введенні такої заборони уряду було б логічно запропонувати аеропорту якісь грошові компенсатори.

Він уточнив, що цього місяця аеропорт "Київ" очікував 3-4 тис. пасажирів з Мінська, тоді як до карантину їх щомісячний потік становив 10-12 тис., а на піку - до 15 тис.

Глава ради директорів також повідомив, що будь-якої інформації про скасування рейсу "Бєлавіа", який за розкладом повинен прибути у вівторок о 23:40, поки не надходило.

Він також нагадав, що через карантин зараз аеропорт працює на 25-30% своїх потужностей. Кращим, за його словами, був 2018 рік, коли аеропорт обслужив 2,8 млн пасажирів при плановій потужності 3,5 млн.