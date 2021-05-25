Які авіакомпанії все ще пропонують рейси до Мінська

Які авіакомпанії все ще пропонують рейси до Мінська

Авіакомпанії по всьому світу поступово вводять заборони на польоти до Мінська, минаючи повітряний простір Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою рейсу Ryanair в Мінську, під час якої було затримано колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє Телеграф.

Про даний факт можна судити за розкладом авіапольотів в національному аеропорту Мінськ.

На цю мить польоти через столицю Білорусі не припинили Turkish Airlines і Flydubai. До Мінська з ранку приземлилися борти з Києва (Україна), Єревана (Вірменія), Тбілісі (Грузія), Анталії (Туреччина), Баку (Азербайджан) і ін.

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Скриншот: Національний аеропорт Мінськ

Наразі скасовані рейси з Мінська до Варшави (Польща) та Парижа (Франція).

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Скріншот: Національний аеропорт Мінськ

Крім того, з'явився список авіакомпаній, які ввели заборони на польоти через Білорусь.

  • AirAstana, Казахстан;
  • AirBaltic, Латвія;
  • AirFrance, Франція;
  • AviaSolutions, Кіпр;
  • Austrian Airlines, Австрія;
  • British Airways, Великобританія;
  • Finnair, Фінляндія;
  • KLM, Нідерланди;
  • KlasJet, Литва;
  • LOT, Польща;
  • Lufthansa, Німеччина;
  • SAS, Швеція;
  • Singapore Airlines, Сінгапур;
  • WizzAir, Угорщина.

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