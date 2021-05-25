Які авіакомпанії все ще пропонують рейси до Мінська

Авіакомпанії по всьому світу поступово вводять заборони на польоти до Мінська, минаючи повітряний простір Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою рейсу Ryanair в Мінську, під час якої було затримано колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє Телеграф.

Про даний факт можна судити за розкладом авіапольотів в національному аеропорту Мінськ.

На цю мить польоти через столицю Білорусі не припинили Turkish Airlines і Flydubai. До Мінська з ранку приземлилися борти з Києва (Україна), Єревана (Вірменія), Тбілісі (Грузія), Анталії (Туреччина), Баку (Азербайджан) і ін.

Скриншот: Національний аеропорт Мінськ

Наразі скасовані рейси з Мінська до Варшави (Польща) та Парижа (Франція).

Скріншот: Національний аеропорт Мінськ

Крім того, з'явився список авіакомпаній, які ввели заборони на польоти через Білорусь.