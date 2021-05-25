Які авіакомпанії все ще пропонують рейси до Мінська
Авіакомпанії по всьому світу поступово вводять заборони на польоти до Мінська, минаючи повітряний простір Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою рейсу Ryanair в Мінську, під час якої було затримано колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, повідомляє Телеграф.
Про даний факт можна судити за розкладом авіапольотів в національному аеропорту Мінськ.
На цю мить польоти через столицю Білорусі не припинили Turkish Airlines і Flydubai. До Мінська з ранку приземлилися борти з Києва (Україна), Єревана (Вірменія), Тбілісі (Грузія), Анталії (Туреччина), Баку (Азербайджан) і ін.
Наразі скасовані рейси з Мінська до Варшави (Польща) та Парижа (Франція).
Крім того, з'явився список авіакомпаній, які ввели заборони на польоти через Білорусь.
- AirAstana, Казахстан;
- AirBaltic, Латвія;
- AirFrance, Франція;
- AviaSolutions, Кіпр;
- Austrian Airlines, Австрія;
- British Airways, Великобританія;
- Finnair, Фінляндія;
- KLM, Нідерланди;
- KlasJet, Литва;
- LOT, Польща;
- Lufthansa, Німеччина;
- SAS, Швеція;
- Singapore Airlines, Сінгапур;
- WizzAir, Угорщина.