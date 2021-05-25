Під час обшуків в Криворізькій міськраді виявили махінації на 4 млн грн

У Кривому Розі співробітники Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрили протизаконну схему закупівлі медичного обладнання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Виконком організував закупівлю обладнання для проведення аналізів на коронавірус методом ПЛР для потреб Криворізької інфекційної лікарні за ціною, завищеною в 3,5 разу", - повідомляє прес-служба ДФС у Facebook.

Розмір збитків місцевому бюджету становить майже 4 млн грн.

Наразі триває обшук задля виявлення і вилучення документів з оформлення зазначених закупівель, постачань обладнання, чорнових записів про діяльність зазначеної схеми розкрадання бюджетних коштів.