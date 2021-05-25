У Польщі заявили, що Протасевич зазнавав насильства

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що влада зв'язалася з батьками Романа Протасевича.

Про це Павло Яблонський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За словами заступника голови МЗС, інформація, яку надали батьки, показує, що вони не повністю знають, який стан здоров'я їхнього сина.

Яблонський також послався на запис білоруського опозиціонера, який був опублікований в понеділок в соціальних мережах.

"Ми перевіряємо, коли було зроблено цей запис. По тому, як Протасевич дивиться, ясно видно, що він піддався насильству, і це сліди побиття", - зазначив політик.

Він додав, що "зараз, швидше за все, життю Протасевича нічого не загрожує, але ситуація, в якій він незаконно перебуває у в'язниці, як і раніше є неприйнятною".

Нагадаємо, Романа Протасевича затримали в неділю, незабаром після того, як літак, на якому він повертався, екстренно приземлився в Мінську через недостовірну інформації про мінування.