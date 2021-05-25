Грузія відкриває сухопутні кордони

З 1 червня Грузія відкриє сухопутні кордони, які були закриті понад рік через епідемію коронавірусу. Перетнути кордон можна буде з документом, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 і з негативним результатом ПЛР-тесту, повідомляє Страна.ua.

Таке рішення прийнято на засіданні Міжвідомчої координаційної ради.

"Сухопутні кордони будуть відкриті з 1 червня і можна буде перетнути кордон з повним сертифікатом вакцинації і негативним ПЛР-тестом, зробленим протягом останніх 72 годин. При цьому всім туристам рекомендується мати медичну страховку, яка також поширюється на випадки, пов'язані з коронавірусом" , - сказав ﻿голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Грузія закрила свої кордони в березні 2020 року.