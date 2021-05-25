Тупицького судитимуть за злочини проти українського правосуддя

Правоохоронці направили в суд обвинувальний акт щодо колишнього голови Конституційного суду України (КС) Олександра Тупицького, який звинувачується в злочинах проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України). Про це, з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В Подільський районний суд м.Києва направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього голови Конституційного суду України за фактами вчинення кримінальних злочинів проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 і ст. 386 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, мова в повідомленні прокуратури йде про ексголову КС Олександра Тупицького.

"Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, скоїв підкуп свідка, маючи на меті, щоб він відмовився від дачі показань або надав завідомо неправдиві показання в кримінальному провадженні, яке пов'язане з протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуєвський енергомеханічний завод", - повідомляють в ОГПУ.

Там додають, що протягом 2018-2019 років Тупицький неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури України в цьому ж виробництві завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту з особливо тяжкого злочину.