Поліція Дубая отримала розкішні Genesis

Поліція Дубаї, ОАЕ, отримала розкішні Genesis GV80. Це місто вважається світовою столицею суперкарів, тому правоохоронці мають патрулювати його вулиці на відповідних автомобілях, повідомляє Обозреватель.

Позашляховики приєдналися до автопарку Генерального командування поліції Дубая. Genesis опублікували фотографії спеціального автомобіля, який отримав біло-зелений зовнішній вигляд, що використовується місцевими патрульними.

В Genesis не розповіли, що у GV80 під капотом. Це може бути 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом на 300 кінських сил або подвійний турбований 3,5-літровий V6, що видає 375 к.с. Інші місцеві поліцейські транспортні засоби мають повний привід, тому в цьому випадку, певно, теж саме.

"Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з поліцією Дубаю в різних ініціативах, спрямованих на поширення обізнаності суспільства щодо безпеки дорожнього руху. Ми сподіваємось, що високотехнологічний Genesis GV80 полегшить операцій поліції Дубаю та надасть різноманітні послуги населенню" , – сказав директор Genesis ОАЕ Суліман Алзабен.

Genesis GV80 не єдине розкішне авто, яким користуються правоохоронці в Дубаї. В них також є Lamborghini Aventador, Porsche 918 Spyder і навіть Bugatti Veyron. Також в майбутньому до них приєднається Tesla Cybertruck. Крім того, в місті суперкари має і служба швидкої допомоги. В них є C7 Chevrolet Corvette Z06 та Nissan GT-R.