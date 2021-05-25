Ведучі шоу "Орел і Решка" розкрили секрети подорожей

Нові ведучі тревел-шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде і Кирило Макашов розповіли, що спілкування з жителями різних країн стало найскладнішою частиною зйомок проєкту. Як виявилося, не всі люди хочуть спілкуватися з туристами, повідомляє Обозреватель.

За словами Андраде, вкотре після відмови вона перестала звертати на це увагу, тому "просто йшла і робила свою справу". Ведуча зазначила, що стерти цю грань, коли ти знаходишся поруч з людиною, а тобі незручно з нею говорити, було найскладнішим – тим паче вони спілкувалися як з простими людьми, так і з шейхами. Крім того, вся ситуація ускладнювалася знімальним процесом.

"Якщо хочете дізнатися, як почуваються ведучі "Орла і Решки", просто підготуйте 10 питань, вийдіть на вулицю і задайте їх першому зустрічному. До того ж підходити потрібно з камерами – щоб ті збентежилися і не зрозуміли, що відбувається" , – посміявся Макашов.

Ведучий шоу Кирило Макашов. Джерело: Пресслужба Нового каналу

Також ведучі програми на власному досвіді переконалися, що іноді життєві історії звичайних людей можуть вразити куди більше розкручених пам'яток.

"Мене вразила історія одного хлопця, який без освіти і навичок забезпечив електрикою ціле село! Коли йому було сім років, він продав 300 кроликів і купив генератор, за допомогою якого своїми руками виготовив водоворотну турбіну. Завдяки їй хлопчик забезпечив електрикою не тільки свою сім'ю, але і 250 будинків. Зараз йому 23 роки, і у нього три гідроелектростанції! Він працює 24/7 для людей, чим мене дуже надихає" , – поділилася Андраде.

Ведуча шоу Мішель Андраде. Джерело: Пресслужба Нового каналу

Також ведучим шоу розповіли дуже багато цікавої інформації про Дубай. Наприклад, ціна на квартиру в центрі міста стартує від 280 тисяч доларів за квадратний метр. Щоб іноземцю відкрити бізнес тут, потрібно мати місцевого партнера, який навіть нічого не роблячи буде отримувати 51% прибутку.