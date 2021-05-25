Комітет рекомендував Раді остаточно схвалити "суд у смартфоні"

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Документ впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування, повідомляє РБК-Україна.

До другого читання документу надійшло 34 правки від нардепів, однак комітет вирішив усі їх відхилити. Таким чином проєкт залишився у редакції першого читання.

"Члени комітету підтримали пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній раді прийняти зазначений законопроєкт у другому читанні та в цілому як закон" , – сказано у повідомленні.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, будуть передаватися в електронній формі.

Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі пропонують визнавати оригіналами.

Також передбачене покарання за несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні".

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань у кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше. Глава Мін'юсту також запевняв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.