Радіоактивна вода з ОРДЛО може потрапити в Азовське море, – Шмигаль

В Україні існує ризик потрапляння забрудненої радіацією води з окупованих територій в питні горизонти й Азовське море, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час розмови зі спеціальним представником президента США з питань клімату Джоном Керрі, повідомляє УНІАН.

Шмигаль і Керрі обговорили питання енергетичної безпеки. Глава уряду зазначив, що на тимчасово окупованих українських територіях вже закриті десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону.

Прем'єр-міністр підкреслив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води в питні горизонти й через річкову систему – до Азовського моря.

"Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої наглядової місії – це вклад в безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташовувалося майже 1200 джерел іонізаційного випромінювання", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Також прем'єр зазначив, що на східних територіях України є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності.

"Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створений кластер сучасних виробництв. В уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів", – підкреслив Шмигаль і додав, що участь США в цих проєктах могло б стати прикладом для світу.

Глава Кабміну наголосив на важливості стратегічної співпраці України та США і висловив надію, що воно також буде охоплювати співробітництво в боротьбі зі зміною клімату.

"Україна відповідально ставиться до оголошення своєї кліматичної мети. В рамках розробки Другого національно певного внеску України в Паризьку хартію проводяться активні обговорення між міністерствами, бізнесом, громадськістю, адже ми прагнемо взяти таке зобов'язання, яке буде амбітним, але разом з тим реалістичним і досяжним", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, досягнення кліматичної нейтральності вимагає одночасних проєктів в інфраструктурі, освіті, озелененні, управлінні відходами тощо. Він додав, що Україна готова спільно зі США працювати над різними проєктами, що стосуються змін клімату та розвитку "зеленої" економіки на основі нових технологій.