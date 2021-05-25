Найбагатші: Безос втратив лідерство в списку Forbes

Французький мільярдер Бернар Арно став найбагатшою людиною у світі. Його стан оцінюється в $ 186,3 млрд. Власник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) на $300 млн обігнав Джеффа Безоса зі статком у $186 млрд, який раніше очолював список найбагатших, і опустився на друге місце. Про це свідчать дані за 24 травня, повідомляє UBR.

Замикав трійку лідерів Ілон Маск з показником $147,3 млрд.

При цьому, станом на 12:10 25 травня в Forbes уточнили, що Безос повернув собі лідерство, зайнявши перше місце зі статком $188,2 млрд. Арно виявився на другому місці ї з цифрою $187,5 млрд. Маск так і залишився на третій позиції — $152,5 млрд.

Варто відзначити, що статок Арно станом на березень минулого року становив $76 млрд. Отже, за 14 місяців показник збільшився на $110 млрд.

LVMH володіє брендами Fendi, Christian Dior і Givenchy. Ринкова капіталізація холдингу становить $320 млрд.