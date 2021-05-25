У Чорному морі зафіксували розлив нафти

У Туапсе введений режим підвищеної готовності у зв'язку з розливом нафтопродуктів біля берегів міста.

Про це повідомляють Вести.

Вчора під час проведення обстеження акваторії Чорного моря в Туапсе, в 790 метрах від берега, було виявлено витікання рідини, що містить нафту. У чорному морі вода стала по-справжньому чорною.

За попередньою версією, розлив міг статися під час бункерування судна. Очевидці повідомляють, що вся берегова лінія виявилася в кольорових плямах від нафтопродуктів, також відчувався різкий хімічний запах. В даний час доступ до пляжної зони перекритий, в акваторії Туапсинського морпорту проводять роботи по локалізації розливу.

На місці НС працюють 60 рятувальників, десятки одиниць техніки, взяті проби води на аналіз. Витрачено вже 1,3 тонни абсорбенту.

У зв'язку з проведенням робіт з ліквідації наслідків викиду нафти було прийнято рішення ввести режим підвищеної готовності.