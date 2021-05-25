Вагітна дружина Віктора Павлика: як виглядає за два тижні до пологів

Сьогодні, 25-го травня, дружина Павлика опублікувала свіже фото, на якому постала без макіяжу та укладання. На знімку Катя позує в обтислому трикотажному платті з яскравим рожевим жакетом в стилі оверсайз. Доповнили образ білі кросівки й маленька сумочка з принтом, повідомляє Clutch.

У коментарі вагітна дружина Павлика повідомила, що побувала на фестивалі «Супермама це я», який проходив в Києві. Ймовірно, дружина співака прийшла туди, щоб придбати щось для майбутнього малюка, якого, до речі, вже назвали Михайлом.