На ЧС з хокею спалахнув скандал через прапор Білорусі

Прапор Міжнародної федерації хокею (IIHF) буде знято з площі в Ризі, де розміщена національна символіка учасників ЧС з хокею. Так влада латвійської столиці відреагувала на вимогу IIHF повернути стяг Білорусі, повідомляє Обозреватель.

Про рішення позбутися прапора IIHF на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив мер Риги Мартіньш Стакіс. Він продемонстрував лист керівництва міжнародної федерації, в якій є вимога прибрати свою символіку з вулиць міста, так як раніше ризькі влада вивісила опозиційний біло-червоно-біле полотнище замість прапора Білорусі.

Стакіс повідомив про видалення прапорів IIHF. Джерело: Twitter Мартіньш Стакіса

Лист IIHF. Джерело: Twitter Мартіньш Стакіса

"Президент IIHF вимагає замінити біло-червоно-білі прапори свободи Білорусії прапорами режиму Олександра Лукашенка або прибрати прапори федерації. Ми повинні вибрати на чиєму ми боці – народу, що прагне до свободи, або диктатора. Ми приберемо прапори IIHF" , – написав Стакіс.

Прапори країн-учасниць ЧС. Джерело: Газета.Ru

Біло-червоно-білий прапор Білорусі. Джерело: Twitter Мартіньш Стакіса

Напередодні на чемпіонаті світу з хокею прибрали не лише прапор Білорусі, але й російський. Влада замінили триколор на прапор Олімпійського комітету Росії, пославшись на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні у справі про допінговий скандал.

Росія представлена на ЧС з хокею як збірна ОКР. Джерело: Газета.Ru

У Білорусі ситуацію назвали приниженням державної символіки. Влада країни запропонувала послу Латвії залишити Мінськ. У відповідь в Ризі заявили про висилку посла РБ і всіх її дипломатів.