На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів

У першому кварталі 2021 року на обслуговування державного боргу спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету України. Такий висновок зробила Рахункова палата за результатом аналізу виконання закону про держбюджет, повідомляє РБК-Україна.

За даними висновку, витрати державного бюджету на погашення й обслуговування боргових і гарантованих державою зобов’язань, порівняно з відповідним періодом 2020 року, зросли на 56% до 147 млрд грн і становили 38% витрат державного бюджету.

Водночас у першому кварталі унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, його загальний обсяг зменшився на 38 млрд грн - до 2 трлн 514 млрд гривень.

Як зазначається в повідомленні, у січні-березні державний бюджет виконувався в умовах спаду економіки, який триває з першого кварталу 2020 року. Водночас відбулося перевиконання плану на 9,9 млрд грн, або 4,7%.

У першому кварталі розміщення облігацій зовнішніх державних позик не здійснювалось, кошти чергового траншу МВФ та інших міжнародних фінансових організацій до загального фонду не надходили. Як наслідок - загальний фонд не отримав 42 млрд грн передбачених у плані надходжень від зовнішніх запозичень. Крім того, надійшло на 2,7 млрд грн менше плану коштів від приватизації, зазначили в Рахунковій палаті.

"Це стало основною причиною невиконання плану на січень-березень 2021 року надходжень загального фонду на 35 млрд грн, що звужує можливості для своєчасного і повного здійснення видатків, зазначається у повідомленні" , - йдеться в повідомленні.

При цьому видатки у першому кварталі не проведені на 22,7 млрд грн (або 8,2 % від плану).