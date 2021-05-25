Лікар-отоларинголог вищої категорії Ганна Якуніна назвала хвороби, через які може йти кров з носа, повідомляє Mednews.ru.

Для кровотечі з носа може бути дві причини - місцева і системна. У першому випадку винні запальні процес носа і пазух.

"Наприклад, синусит, алергічний риніт. Кровотечі також можуть викликати дистрофічні порушення носової порожнини. До таких можуть віднести атрофічний риніт, викривлення перегородки, порушення цілісності хряща або кісток" - розповіла отоларинголог Якуніна.

Лікар також пояснила, що новоутворення також викликають кровотечу. Причому, як більш-менш нешкідливі як поліп перегородки носа, так і серйозні пухлини, як ангіофіброма.

Що стосується системних причин, то до них відносяться серцево-судинні патології - гіпертонія, атеросклеротичні зміни судин, вади серця.