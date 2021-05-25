Пугачова зворушливо привітала Христину Орбакайте з 50-річчям

Сьогодні, 25 травня, свій 50-річний ювілей відзначає старша донька Алли Пугачової Крістіна Орбакайте. Багато знаменитостей вже встигли привітати артистку, але назворушливіші слова любові написала у своєму Instagram легендарна мама співачки, повідомляє Clutch.

Так, з самого ранку на офіційному акаунті Алли Борисівни з'явилася чорно-біла фотографія дочки, яка була зроблена під час її виступу. У кадрі Христина позує в розкішній сукні з чорного шифону з мікрофоном в руках. Волосся Орбакайте красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж з акцентом на очах.

"Люблю тебе. Пишаюся тобою. З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!", - написала Примадонна.

До привітань Пугачової приєднався композитор Ігор Ніколаєв і дизайнер-стиліст ігор Гуляєв – зірки відправили Христині смайлики з оплесками і сердечками.

Варто відзначити, що в свої 50 років старша дочка Пугачової виглядає дуже ефектно. Її розкішним формам і моложавої зовнішності може позаздрити будь-яка зірка.