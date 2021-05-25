Іспанським корупціонерам надаватимуть психологічну підтримку

Іспанська влада вирішила полегшити життя засудженим корупціонерам – тепер в тюрмах для них організують спеціальну службу психологічної підтримки. Чиновник, що прокрався, зможе звернутися за допомогою та отримати курс психологічної реабілітації, повідомляє Вести.

Програма розрахована на 11 місяців і 32 сесії й передбачає повернення корупціонерів до нормального життя в суспільстві.

За участь в програмі не передбачається скорочення тюремного терміну, проте нововведення має значний попит в середовищі засуджених. Це говорить про потрібність консультацій психолога серед корупціонерів.