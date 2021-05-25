Генсек НАТО нагадав, що біля українських кордонів залишаються тисячі військових РФ

Генсек НАТО нагадав, що біля українських кордонів залишаються тисячі військових РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку, повідомляє РБК-Украина.

"У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні та навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів Альянсу.

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