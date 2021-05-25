Генсек НАТО нагадав, що біля українських кордонів залишаються тисячі військових РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку, повідомляє РБК-Украина.

"У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні та навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння" , - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів Альянсу.