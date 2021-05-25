У кількох країнах замінили прапори Білорусі

Влада литовської столиці Вільнюса поміняли червоно-зелений прапор Білорусі біля будівлі мерії на біло-червоно-білий, повідомляє Новое время.

Таким чином глава міста Ремігіюс Шімашюс висловив солідарність з білоруським народом в його боротьбі з диктатором Олександром Лукашенком.

Такий же символічний крок 24 травня зробили і в столиці Латвії.

Міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс і голова Ризької думи Мартіньш Стакіс зняли символ режиму Лукашенка біля готелю на вулиці Елізабетес, де вивішені прапори країн-учасниць чемпіонату світу з хокею.

Після цього режим Лукашенко закликав латвійського посла покинути Білорусь.