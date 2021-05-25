Вагітна Катя Осадча похвалилася стильними нарядами для майбутніх мам

Ні для кого не секрет, що зовсім скоро в родині зіркових телеведучих Каті Осадчої і Юрія Горбунова з'явиться дитина. Якщо якийсь час назад молода матуся приховувала своє цікаве положення і носила речі, які ідеально приховували животик, то зараз Катя навпаки одягає вбрання, що підкреслюють його, повідомляє Clutch.

Так, на записі чергового випуску програми «Світське життя» телезірка з'явилася у вільній помаранчевій сукні з плісированої тканини з красивим V-подібним вирізом, що підкреслює пишні груди й засмагу. Доповнили вечірній образ золотистого кольору аксесуари, макіяж і укладання.

Наступний образ відмінно підійде для повсякденного життя. М'яке трикотажне плаття в смужку, Осадча доповнили об'ємною джинсовою курткою і масивними кросівками.

А ось на прогулянку вагітна зірка одягла білий костюм з широкими брюками з яскравими лампасами, вільну сорочку з принтом, широку куртку і білі кеди. Доповнили образ модні окуляри в чорній пластиковій оправі.

Варто відзначити, що всі три образи відмінно впишуться в гардероб майбутньої мами, але найбільше радує, що цю ж одяг можна буде використовувати і після пологів.