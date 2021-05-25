Запуск ринку землі: експерт спрогнозував ціни на паї

Вартість сільськогосподарської землі почне рости тільки через кілька років після запуску ринку 1 липня 2021 року. При цьому, зараз очікувана ціна – $1000-3000 за гектар, у залежності від регіону, є "справедливою" на початковому форматі. Так вважає глава Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон, повідомляє UBR.

За його словами, вартість визначить розширений перелік покупців, зокрема у 2024 році, коли право на покупку с/г землі отримають юридичні особи.