Проти Навального відкрили три нових справи

Проти російського опозиціонера Олексія Навального, який в теперішній час перебуває у в'язниці, відкрили три нові кримінальні справи.

Про це повідомив сам Олексій Навальний на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора вранці за мною прийшов конвоїр... він повідомив мені, що в нашій Росіюшці розслідують аж три нових особливо важливих справи. Ними займається на найвищому рівні 21 слідчий. І злочинець за всіма трьома кримінальними справами я - Олексій Анатолійович" , - написав Навальний.

Так, згідно з твердженням слідчих, обвинувачений вкрав всі пожертви, відправлені його прихильниками в ФБК.

Джерело: Instagram

Друга справа порушена за статтею 239 "Створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян". Доказом злочину вказали те, що опозиціонер без дозволу опублікував фільм "Палац Путіна".

Третя справа - це образа судді Акімової, яка вела справу про "образу ветерана".