Проти Навального відкрили три нових справи
Проти російського опозиціонера Олексія Навального, який в теперішній час перебуває у в'язниці, відкрили три нові кримінальні справи.
Про це повідомив сам Олексій Навальний на своїй сторінці в Instagram.
"Вчора вранці за мною прийшов конвоїр... він повідомив мені, що в нашій Росіюшці розслідують аж три нових особливо важливих справи. Ними займається на найвищому рівні 21 слідчий. І злочинець за всіма трьома кримінальними справами я - Олексій Анатолійович", - написав Навальний.
Так, згідно з твердженням слідчих, обвинувачений вкрав всі пожертви, відправлені його прихильниками в ФБК.
Друга справа порушена за статтею 239 "Створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян". Доказом злочину вказали те, що опозиціонер без дозволу опублікував фільм "Палац Путіна".
Третя справа - це образа судді Акімової, яка вела справу про "образу ветерана".
"Так що не думайте, що я тут просто сиджу в камері, п'ю чай і байдикую. Мій потужний злочинний синдикат зростає. Я роблю все більше злочинів. Все більше і більше слідчих зайняті мною, а не такою нісенітницею, як вбивства, грабування і викрадення людей...", - резюмував у своїй публікації Навальний.