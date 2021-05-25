Білорусь направила ноту протесту в МЗС України

Посольство Білорусі в Україні направило в МЗС ноту протесту у зв'язку з рішенням про припинення авіасполучення між країнами. Про це йдеться в заяві посольства у вівторок, 25 травня, повідомляє Кореспондент.

"У даній ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь у зв'язку з авіаційною подією, яка не має відношення до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що дане нічим не обґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", – йдеться в повідомленні.

У білоруському посольстві зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії Белавіа, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною в київський аеропорт Жуляни під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві наголосили, що збитку від прийнятого українською стороною політичного рішення зазнають в першу чергу Україна та її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей в Україну у зв'язку з необхідністю використання для перельотів альтернативних аеропортів", – пояснили в посольстві.

У ноті також зазначено, що "білоруська сторона сподівається, що обурливе рішення України щодо авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є завдання економічних збитків авіаційній галузі Білорусі, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, здійсненої екіпажем даного повітряного судна згідно з міжнародними правилами та стандартами у сфері авіаційної безпеки" .

"У зверненні білоруського дипломатичного представництва висловлено сподівання на повернення української сторони в річище шанобливого міждержавного спілкування з Республікою Білорусь, що відповідає взаємним інтересам, а також об'єктивну, всебічно виважену й узгоджену з духом добросусідства позицію України, засновану на принципах невтручання у внутрішні справи один одного", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, заборона на польоти в Білорусь і з Білорусі набуде чинності в ніч на 26 травня.