Розпродаж спиртзаводів: скільки принесла приватизація у травні

У травні 2021 року було приватизовано 3 об'єкти спиртової галузі, загальна вартість продажу яких склала 205 млн грн. Найдорожче вдалося продати на аукціоні 20 травня майно Іваньківського спиртзаводу – за 90 млн грн, що вище за стартову ціну в 4,4 рази, повідомляє UBR.

Про це розповіли в пресцентрі Міністерства економіки.

Також на торгах 14 травня було продано Рава-Руське місце здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". За об'єкт змагалися двоє учасників, а стартова ціна зросла з 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

Крім того, 21 травня відбувся третій онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського заводу, за результатами якого до держбюджету має надійти 83,6 млн грн. За право власності змагалися 3 учасники, які збільшили ціну зі стартових 21,2 млн грн до 83,6 грн (перші дві спроби виявилися невдалими).