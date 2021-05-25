НБУ погодив призначення сина ексвласника "1+1" до наглядової ради Ощадбанку

Національний банк України (НБУ) погодив призначення на посаду члена наглядової ради державного "Ощадбанку" сина ексвласника "1 + 1", російського продюсера Олександра Роднянського, за квотою президента Володимира Зеленського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як розповіли в пресслужбі НБУ, також на посаду члена наглядової ради "Ощадбанку" узгоджена кандидатура директора меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Рози Тапанової за квотою уряду.

У Нацбанку уточнили, що кандидати на минулого тижня успішно склали тест, після чого пройшли співбесіду, яка проводилася кваліфікаційною комісією Національного банку в складі 6 директорів департаментів та 5 членів правління.

НБУ зазначив, що члени Комітету прийняли рішення про погодження одноголосно.