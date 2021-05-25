Сенсорна перевантаження: що це і як з нею впоратися

У сучасних умови, коли темп розвитку технологій постійно наростає, в житті людей з'являється незліченна кількість нових аксесуарів, що дозволяють розв'язувати різні питання швидше й ефективніше. Безперервний потік інформації цілодобово ставить людей перед черговим вибором, проникаючи у свідомість через всі наявні органи сприйняття, повідомляє Креатив.

Як наслідок, мозок не здатний обробляти нескінченний обсяг інформації й може давати збої. Цей стан отримало визначення - сенсорне перевантаження, симптоми якої можуть проявитися, як у дитини, так і у дорослої людини. Загроза виникнення подібних розладів стала настільки актуальною, що психологам доводиться розв'язувати питання, як впоратися з небезпечним станом.

Реакції, що вказують на сенсорну перевантаження

Опинившись в стані сенсорного перевантаження, людина втрачає здатність раціонально сприймати навколишню дійсність. Його поведінка починає супроводжуватися хворими реакціями на цілком нешкідливі дії. Симптоми схожі як у дорослого, так і дитини. Очевидними стають:

підвищена дратівливість;

невротичний стан;

безпричинна зміна настрою;

істерика у дітей і дорослих;

неадекватний погляд, виражає відчуженість або підозрілість;

раптові відключення (стан сну, що наступає миттєво).

Сенсорні перевантаження стають звичайним явищем тільки для людей з нейротіпічнимі відхиленнями (аутистів). Їх сприйняття від народження не вписується у звичні рамки, відповідаючи нападами неврозів на порушення звичного розпорядку.

Що робити при виникненні ознак сенсорного перевантаження

Не слід легковажно ставитися до реакцій, які можуть вказувати на наслідки сенсорного перевантаження. Таке ставлення може призвести, до більш тяжких наслідків і стати причиною занурення в стан, для виходу з якого знадобиться тривалий час. Прі сенсорному перевантаженню рекомендується негайно визначити джерело роздратування і виключити його із зони сприйняття.

Якщо причиною стає високий рівень шуму, необхідно зменшити звук акустичного пристрою або закрити вуха навушниками. У ситуації, коли усунути шумові ефекти можливості немає, необхідно переміститися в інше місце, де можна побути в тиші. Яскраве світло також може стати одним з небезпечних подразників. В цьому випадку рекомендується сховатися в тіні і скористатися сонцезахисними окулярами, якщо все відбувається на вулиці. У приміщенні можна затулити вікна шторами. Потерпілий від сенсорного перевантаження може проявляти чутливість до різних подразників. З цієї причини дотику необхідно звести до мінімуму. Людська мова також здатна чинити негативний вплив на потерпілого. Якщо необхідно поставити питання, слід взяти до відома, що вони повинні бути лаконічними та звучати тихим спокійним голосом. Заспокійливу дію може служити покривало, яким можна укутати потерпілого. Однак перед тим як вчинити дію, необхідно підготувати людину яка потребує опіки, запитавши його дозволу. Сенсорні перевантаження виводять людей з рівноваги, спонукаючи поводитися агресивно або панікувати. Не варто сприймати буквально, рекомендується проявити терпіння.

Коли все позаду і людина позбулася нервового зриву або панічної атаки, він не може продовжувати активні дії, йому необхідно якийсь час для відпочинку.