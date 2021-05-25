Не тільки Усик: названі новi суперники Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, WBA і IBO британець Ентоні Джошуа може провести свій наступний бій не проти українця Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на титул WBO. Про це повідав промоутер британського боксера Едді Хирн, повідомляє Телеграф.

За словами функціонера, він уже ні в чому не впевнений після скасування бою Джошуа - Ф'юрі, тому дуель AJ проти українця - справа поки не вирішена. Протягом 10 днів ситуація проясниться, а поки Хирн поміркував про потенційних суперників Ентоні. Промоутер вважає, що чемпіон міг би провести бій в США проти Енді Руїса (це стало б уже трилогією), а також поєдинок в Лондоні проти Ділліан Уайта. Крім того, Хирний цікава дуель Джошуа з кубинцем Луїсом Ортісом.