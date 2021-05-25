Не тільки Усик: названі новi суперники Джошуа
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, WBA і IBO британець Ентоні Джошуа може провести свій наступний бій не проти українця Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на титул WBO. Про це повідав промоутер британського боксера Едді Хирн, повідомляє Телеграф.
За словами функціонера, він уже ні в чому не впевнений після скасування бою Джошуа - Ф'юрі, тому дуель AJ проти українця - справа поки не вирішена. Протягом 10 днів ситуація проясниться, а поки Хирн поміркував про потенційних суперників Ентоні. Промоутер вважає, що чемпіон міг би провести бій в США проти Енді Руїса (це стало б уже трилогією), а також поєдинок в Лондоні проти Ділліан Уайта. Крім того, Хирний цікава дуель Джошуа з кубинцем Луїсом Ортісом.
"Якщо чесно, то у нас досить багато варіантів. Енді Руїс написав мені буквально відразу, як зірвався поєдинок з Ф'юрі. Мені прийшло повідомлення з текстом:" Давай організуємо Джошуа - Руїс 3 ". Думаю, фанатам був би цікавий цей поєдинок. Якщо ми все-таки ми підем в США, то також є цікавий варіант бою з Луїсом Ортісом, а якщо вирішимо залишитися в Лондоні, то у нас є ще Ділліан Уайт ", - розповів Хирн в коментарі для iFL TV.