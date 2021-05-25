Що тепер буде з доставкою листів і посилок у Білорусь

Через заборону авіасполучення між Україною та Білоруссю, доставка листів і посилок у або з цієї країни потребуватиме більше часу. Усі поштові відправлення з 26 травня будуть доставлятися виключно наземним транспортом. При цьому про припинення доставки поки мова не йде, повідомляє Сьогодні.

"Компанія не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень у Білорусь <...> з 00:00 26 травня. Через зміни способу доставки можливі зміни в термінах доставки відправлень у Білорусь", – попередили в "Укрпошті".

Нагадаємо, примусова посадка в Мінську літака Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може привести до того, що небо Білорусі стане безпольотної не тільки для України, але і для багатьох інших країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Деякі держави відразу ж рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, ще низка країн планує про це офіційно заявити.