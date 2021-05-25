Майбутній тренер "Шахтаря" прилетів до Києва (відео)

Італійський фахівець Роберто де Дзербі, який незабаром має очолити "Шахтар", прилетів в Україну, повідомляє УНИАН.

Де Дзербі прибув до Києва. У готелі його зустрічав директор "Шахтаря" Даріо Срна. Поки що 41-річний італієць відмовився від коментарів, він лише сказав: "Потім-потім".

Судячи з усього, найближчим часом де Дзербі відправиться підписувати контракт з "Шахтарем". За різними даними, угода буде розрахована на два або три сезони.

Нагадаємо, про переговори "Шахтаря" і де Дзербі вперше стало відомо ще в квітні.

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