Майбутній тренер "Шахтаря" прилетів до Києва (відео)
Італійський фахівець Роберто де Дзербі, який незабаром має очолити "Шахтар", прилетів в Україну, повідомляє УНИАН.
Де Дзербі прибув до Києва. У готелі його зустрічав директор "Шахтаря" Даріо Срна. Поки що 41-річний італієць відмовився від коментарів, він лише сказав: "Потім-потім".
Судячи з усього, найближчим часом де Дзербі відправиться підписувати контракт з "Шахтарем". За різними даними, угода буде розрахована на два або три сезони.
Нагадаємо, про переговори "Шахтаря" і де Дзербі вперше стало відомо ще в квітні.
Роберто де Дзербі: що про нього відомо
- 41-річний де Дзербі в 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Фоджу", "Наполі", "Катанію", "Брешіа", "ЧФР Клуж" та ряд інших клубів.
- Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працював з "Сассуоло".
- Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е, 8-е і ще раз 8-е місця.
- Контракт тренера з "Сассуоло" був розрахований до літа 2021 року. Раніше він попрощався з клубом і заявив, що прийняв рішення піти, оскільки "більшого зробити не можна".