Кремль найближчим часом повідомить про рішення по зустрічі Путіна і Байдена

Найближчим часом стане відомо офіційне рішення щодо зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, в Кремлі обіцяють виступити з окремим повідомленням.﻿ Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Украина.

Зазначимо, напередодні прес-служба апарату Ради безпеки Росії повідомила, що зустріч секретаря Радбезу Миколи Патрушева і помічника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана стала важливим етапом на шляху підготовки зустрічі Байдена і Путіна.

"Я зараз утримаюся від якихось коментарів з цього приводу, ми найближчим часом зробимо на цей рахунок повідомлення" , - зазначив Пєсков.

За його словами, на саміті можуть підняти питання стабільності і контролю над озброєннями, але порядок денний буде формуватися після того, як зустріч підтвердять офіційно.

Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC повідомив, що зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Дану інформацію підтверджувала швейцарська газета Tages-Anzeiger.

Але офіційно в Білому домі кажуть, що робота з організації саміту триває. Місце і дата зустрічі на вищому рівні поки не визначені.