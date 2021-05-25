США внесуть "значний внесок" у відновлення Гази, - Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати внесуть "значний внесок" в відновлення Гази.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Блінкен підкреслив, що США будуть "працювати над тим, щоб ХАМАС не отримав вигоди" від допомоги. Він додав, що втрати з обох сторін в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС "величезні".

"Втрати часто зводяться до цифр. Але за кожною цифрою стоїть конкретна людина - дочка, син, батько, мати, бабуся і дідусь, кращий друг...", - сказав Блінкен.

Відзначимо, за даними міністерства охорони здоров'я в Газі, в результаті ударів Ізраїлю під час недавнього конфлікту загинули щонайменше 232 палестинців, в тому числі 65 дітей.

За даними ізраїльських військових і служби екстреної допомоги, в результаті обстрілу палестинськими бойовиками з Гази не менше 12 осіб в Ізраїлі, в тому числі двоє дітей, були вбиті.