Диктатура Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу, – Bloomberg

Безпрецедентна примусова посадка літака Ryanair в Мінську, яка дозволила заарештувати білоруського опозиційного журналіста, вимагає безкомпромісної міжнародної реакції. Навіть за мірками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, фактично "викрадення" літака між двома столицями Європейського Союзу стало справжнім "злочинним актом", цитуючи Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Багато деталей все ще з'ясовуються, в тому числі й те, яку роль в цьому інциденті зіграла Росія. Однак вже можна зробити цілком чіткий висновок: затримання дисидента після перехоплення літака, порушуючи правила міжнародних авіаперевезень, може створити прецедент для інших авторитарних держав, включаючи Китай.

Одного занепокоєння з боку Європи та інших західних демократій буде недостатньо.

Лукашенко бореться за виживання свого режиму з серпня минулого року, коли його неправдоподібні заяви про чергову перемогу на виборах викликали масові протести. Демонстрації та страйки зіткнулися з жорстокими репресіями та арештами.

Частково завдяки підтримці Москви Лукашенко зумів втриматися при владі, продовжуючи придушувати інакомислення в країні. Минулого тижня популярний білоруський новинний сайт Tut.by зіткнувся з "репресіями", влада порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у несплаті податків.

Проте змусити приземлитися пасажирський літак Ryanair, який рухався між двома країнами НАТО (Грецією і Литвою), для того щоб затримати дисидента, – це драматична ескалація.

Якщо президент Росії Володимир Путін випробовував американського лідера Джо Байдена військовим скупченням на кордоні з Україною у квітні, то Білорусь йде набагато далі.

Європейські країни та США вимагають пояснень. Однак навряд чи вони отримають їх, тому Брюссель повинен ефективно використовувати саміт лідерів цього тижня, щоб дати правильну й всеосяжну відповідь на такий прямий виклик.

Лукашенко з небезпеки для свого народу перетворився на міжнародну загрозу, каже Найджел Гулд-Девіс з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це підриває будь-які аргументи на користь того, що дипломатія Заходу з Мінськом може спонукати Лукашенка бути більш помірним.

Ситуація із затриманням Романа Протасевича могла б цілком стати основою для голлівудського фільму. Рейс літака Ryanair між Афінами та Вільнюсом, на якому знаходилося близько 170 пасажирів, був змушений приземлитися в Білорусі через попередження про бомбу. Замість того щоб рухатися до пункту призначення, авіалайнер супроводжувався в Мінськ військовим літаком, оснащеним ракетами. А вже в Мінську білоруські силовики заарештували Протасевича.

"Театральна вистава" з пошуком вибухівки, що стала прикриттям для затримання Протасевича, якому загрожує кримінальне обвинувачення і навіть смертна кара, за словами лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, не залишає сумнівів щодо справжньої мети Мінська.

Подає надію те, що сила негайної словесної реакції Європи виходить за межі звичного виразу критики. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відразу ж попередила, що "обурлива й протиправна поведінка матиме наслідки".

З огляду на те, що 27 країнам-членам ЄС часто дуже важко узгодити санкції, розширення вже наявних обмежень щодо Білорусі може бути важким завданням. Однак багато авіакомпаній вже почали "обходити" повітряний простір Білорусі, а ЄС вирішив "закрити небо" для білоруських авіакомпаній.

Але разом з тим відповідь ЄС може включати й інші дії. Наявні європейські санкції включають ембарго на продаж зброї Білорусі, заборона на отримання віз і заморожування активів для деяких фізичних осіб і підприємств. Цього не достатньо. Наступні кроки можуть включати розширення списку санкцій.

Однак виникає болюче питання про те, як відокремити Білорусь від санкцій проти Росії, без підтримки якої нахабні дії Мінська, ймовірно, були б нездійсненними.

Водночас більш жорсткі заходи проти режиму Лукашенка можуть збільшити вплив Москви на Білорусь, хоча це навряд чи буде заохочувати Мінськ, тому страх перед такими наслідками не повинен стримувати Брюссель чи Вашингтон.

Крім того, важлива підтримка незалежних ЗМІ та громадянського суспільства в Білорусі.

На сьогодні примусове приземлення літака не може залишатися безкарним. Якщо на Білорусь чекають легкі наслідки, то чому й іншим країнам не почати практикувати подібні речі? Зокрема, це стосується агресивних Китаю і Росії, які також не проти боротися з інакомисленням. Наприклад, новий китайський Закон про національну безпеку Гонконгу поширюється на всіх, навіть на нерезидентів. Захід повинен чітко показати, що не терпітиме подібного беззаконня, резюмує видання.