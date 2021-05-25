У ВР запропонували саджати у в'язницю за викрадення дитини одним з батьків

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до шести років у разі викрадення дитини одним із батьків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Текст проекту закону №5549 оприлюднили на сайті парламенту. Законопроект передбачає внесення відповідних змін до статті 146 Кримінального кодексу України. Таке посилення відповідальності пропонується встановити в разі викрадення одним з батьків дитини, що знаходилася на законних підставах у іншого.

Ініціатором законопроекту виступив голова Комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях і в Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубенець (група "За майбутнє").

Серед співавторів документу — співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, Лариса Білозір (група "Довіра"), Сергій Швець, Марія Мезенцева, Максим Ткаченко (всі з фракції "Слуга народу").