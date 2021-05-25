Ані Лорак похвалилася стильними літніми образами

Останнім часом шанувальники Лорак помітили, що артистка помітно змінилася - вона схудла і кардинально змінила стиль. І хоти сценічні образи залишилися колишніми, одяг для повсякденного життя став більш відкритим і провокаційним, повідомляє Clutch.

Так, в Instagram співачки з'явилося кілька фотографій, де вона продемонструвала свої нові повсякденні вбрання. На одному з фото можна побачити артистку в вузьких шкіряних штанах і футболці з принтом на грудях, які вона доповнила стильними кедами на високій платформі.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від АНІ ЛОРАК (@anilorak)