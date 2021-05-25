Українського нардепа судитимуть за "кнопкодавство"

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершило досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України за підозрою в "кнопкодавстві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту в сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги. 25 травня 2021 обвинувальний акт із зазначеного народному депутату направлено до суду", - йдеться в повідомленні ГБР, розміщеному у вівторок на сайті відомства.

У ДБР відзначають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У своєму повідомленні ДБР нагадує, що 16 січня 2020 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів України, якими встановлено кримінальну відповідальність за неперсональне голосування народним депутатом.

У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про підозру народного депутата України в неперсональному голосуванні.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутату України за фактами вчинення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Це перший в нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст.364-2 Кримінального кодексу України", - написала Венедиктова на своїй сторінці в Facebook. За її словами, нардеп при розгляді поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неперсональное голосування з використанням персональної картки колеги.

Парламентарій викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з'явився і про причини неявки не повідомив. Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту і інші відомі стороні звинувачення засоби зв'язку.

Як стало відомо йдеться про народного депутата з групи "Довіра" Владислава поляків, безпартійному, обраному в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатській області.