Українського нардепа судитимуть за "кнопкодавство"

Українського нардепа судитимуть за "кнопкодавство"

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР) під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершило досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України за підозрою в "кнопкодавстві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що 21 лютого 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту в сесійній залі парламенту депутат тричі проголосував на підтримку поправок замість відсутнього колеги. 25 травня 2021 обвинувальний акт із зазначеного народному депутату направлено до суду", - йдеться в повідомленні ГБР, розміщеному у вівторок на сайті відомства.

У ДБР відзначають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У своєму повідомленні ДБР нагадує, що 16 січня 2020 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів України, якими встановлено кримінальну відповідальність за неперсональне голосування народним депутатом.

У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про підозру народного депутата України в неперсональному голосуванні.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутату України за фактами вчинення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Це перший в нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст.364-2 Кримінального кодексу України", - написала Венедиктова на своїй сторінці в Facebook. За її словами, нардеп при розгляді поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неперсональное голосування з використанням персональної картки колеги.

Парламентарій викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак не з'явився і про причини неявки не повідомив. Письмове повідомлення про підозру направлено до апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентарія, на його електронну пошту і інші відомі стороні звинувачення засоби зв'язку.

Як стало відомо йдеться про народного депутата з групи "Довіра" Владислава поляків, безпартійному, обраному в парламент по мажоритарному округу №73 в Закарпатській області.

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