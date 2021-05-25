На дріжджах: вчений розповів про українську COVID-вакцину

У Львові Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти COVID-19 на гуманізованих дріжджах. Оскільки середовище не вибагливе, то й вакцина буде значно дешевшою за імпортні. Про це розповів директор Інституту біології клітини НАН України, академік Андрій Сибірний, повідомляє Укрiнформ.

"Ми синтезуємо білки для вакцини в клітинах дріжджів. Це наше ноу-хау. Білок - це полімер з амінокислот, а до бічних його груп ще можуть бути прикріплені залишки різних цукрів. Дріжджі - це теж еукаріоти, вони приєднують ці вуглеводні залишки, але інакше, ніж людина. Бо дріжджі - це гриби й вони по-грибному діють. І це погано, бо треба, щоб дріжджі були гуманізовані, модифікували білки з людського типу. Чому гуманізувати дріжджі цікаво? Вони швидко ростуть у простому середовищі. Тому вакцина на основі їх буде значно дешевше", - сказав Сибірний.

Інститут біології клітини НАН України вже має досвід роботи з таким середовищем, зокрема, на основі таких дріжджів розробляли продуценти вітамінів і антибіотиків. Україна поки не виробляє сама гуманізувати дріжджі. Але львівські вчені мають два їх різновиди: одні закупили в Америці, інші подарували колеги з Південної Кореї.

Завдяки новому біореактору, який вчені придбали за кошти державного гранту (у 2020 році уряд виділив 10 млн грн), продовжують культивувати дріжджові продуценти.

"Є ціла серія тих дріжджів, які несуть в собі різні гени коронавірусу та їх фрагменти. Ми почали зараз аналізувати, чи є ці білки, бо ген є ген, а потрібен білок, який би використовувався як вакцину. І маємо понад десять підтверджень на дріжджах з Америки, а корейські ще в процесі конструкції", - зазначив Сибірний.

Вчений підкреслює, що білкові вакцини мають один мінус - вони не дуже імуногенні, тобто неохоче викликають синтез у людських антитіл і утворення Т-лімфоцитів. Набагато краще діють білки, якщо утворюються вірусоподібні частки. Тому команда вчених працює над білковим мультиполімером, завдяки якому вірусні частинки значно швидше викликають вироблення антитіл, а імунна відповідь буде набагато ефективнішою для людини.

Сибірний додає, що вже восени львівські вчені планують провести доклінічні випробування, і якщо їх очікування підтвердяться, можна буде в наступному році запускати в Україні дослідне виробництво національної вакцини від COVID-19.