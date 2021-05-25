Зеленська приготувала страви з нового шкільного меню

Перша леді України Олена Зеленська разом з популярним кухарем Євгеном Клопотенком приготувала їжу, яка з нового навчального року з'явиться у шкільних їдальнях. Як стало відомо, тепер у меню буде 160 позицій, повідомляє Обозреватель.

Так, тепер діти будуть харчуватися львівським сирником і шпундрою – блюдо з буряка і тушкованого м'яса, а також морквяним салатом, булгуром і йогуртом з бананом. Крім цього, тепер є страви для тих, у кого алергія на молоко, а також зменшено кількість хліба, цукру і солі. Ковбасу, сосиски, консерви та смажену їжу з меню прибрали.

У прямому ефірі Зеленська приготувала два салати: перший – з твердого сиру, вареного яйця, сирої моркви, зеленої цибулі, куркуми й сметани, а другий – з синьої та білої капусти, соусу "вінегрет", сонячного масла, лимонного соку і солодкої гірчиці. А кухар Клопотенко спік смачний пиріг.

Зеленська приготувала два салати. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

Зеленська у прямому ефірі приготувала їжу. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

Варто зазначити, що перша леді на програму прийшла в білій сукні-сорочці з довгими рукавами і квітковим орнаментом. Волосся дружина президента зібрала, а також зробила легкий денний макіяж.